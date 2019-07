Bakanlık olarak düzenlenen tematik kamplar ile gençlerin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Tematik kamplar bağlamında düzenlediğimiz bu kamp, sizlerin zaten pırıl pırıl olan zihinlerinizin daha da parlamasına imkan sağlayacaktır, diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Yılın her günü hizmetinizdeyiz"

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu şöyle konuştu:

"20 milyondan fazla gençle dünyanın en genç nüfuslarından birine, Avrupa’nın ise en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Bu anlamda gençlerimiz sadece yarınlarımızın değil, bugünlerimizin de umudu. Bu yüzden sizin her daim güçlü olmanız adına tüm imkanları seferler etmeye hazırız. Bakanlığımızın çalışmalarına sizlerin katkı sunmasını, gerektiğinde itiraz etmesini, önerilerle zenginleştirmenizi bekliyoruz. Bakanlığımız sizlerin bakanlığı. Her alanda donanımlı gençliği yetiştirmek ve gençliğe katkı sağlamak da vazifemizdir. Sadece birkaç organizasyon ile değil yılın her günü kamplarımız, yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz ile hizmetinizdeyiz. Dünyanın en yeni, en kaliteli spor tesislerine sahibiz. Sizleri tüm tesislerimize davet ediyorum. Sporun tabana yayılması adına katkı sağlayacağınıza inanıyorum."