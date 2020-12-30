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Şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı

30.12.2020 17:34 | Son Güncelleme:
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Şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı

Şair Yılmaz Odabaşı, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada önce gözaltına alındığını sonra tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne götürüldüğünü açıkladı.

Yılmaz Odabaşı, noter işlemi yaparken gelen polisler tarafından gözaltına alınıp sivil polislere teslim edildiğini ve adliyeye götürüldüğünü söyledi.

Polis otosunun içinden çektiği bir fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşan Odabaşı, "An itibarıyla bir noter işlemi yaparken gelen polislerce gözaltına alındım ve sivil polislere teslim edildim. Adliyeye götürülüyorum" dedi.

Odabaşı, bu mesajlarının hemen sonrasında paylaştığı mesajında ise “Adliyeye götürülüyorum” dedi.

Odabaşı, bu mesajlarının hemen sonrasında paylaştığı mesajında ise “Kandıra Cezaevi’ne götürülüyorum" dedi.

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Odabaşı’nın hangi dosya kapsamında tutuklandığı öğrenilemedi.

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