İSTANBUL (AA) - "Şairlerin Dilinden 15 Temmuz Destanı" paneli, Üsküdar Şemsipaşa Kütüphanesi'nde yapıldı.

Panelde konuşan İstanbul Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ziya Karatekin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.

Karatekin, "O gece yakınlarımızın ölüm haberini ilk aldığımızın zaman hissedememiştik. Taze bıçak yarası gibi önce bir şey hissetmiyorsunuz, sıcaklık oluşuyor. Vücut yarayı kapatmaya çalıştıkça acı daha da derinleşiyor. Derinleşince de tabii hem madden hem manen farklı bir duygu ve tepki ortaya koymanıza neden oluyor." dedi.

Darbe girişimi gecesi adeta muntazam işleyen bir çarkın dişlileri gibi halkın birkaç saat içinde darbecilere karşı durduğunu anlatan Karatekin, Türk milletinin bir coğrafyaya bağlı kalmadan farklı coğrafyalarda yeniden organize olup hayatını devam ettirebilen bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Karatekin, "Ben Anadolu'yu cins bir ata benzetiyorum. Anadolu'nun medeniyet beşiği olduğu söylenir ama tersinden okursanız medeniyetler mezarlığı anlamına da gelir. Birçok medeniyeti ve milleti tarihe gömmüştür Anadolu, çünkü zor bir coğrafya. Eğer muvaffak olmayı, o ata binmeyi başarırsak bizi şahlandıracak ama başaramazsak bizi gömecektir, diğerlerini gömdüğü gibi. Biz milli mücadelede bunu başardık." ifadelerini kullandı.