Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!

20.000 mil hızla dünyaya yaklaşan ve Giza piramidi büyüklüğündeki astroid, NASA tarafından 'potansiyel tehlikeli astroid' listesinde değerlendiriliyor.
NASA bunun nedeninin astroidin dünyaya yaklaşık üç milyon mil uzaktan geçmesi olduğunu açıkladı.
NASA dünyaya 4.6 milyon milden daha yakın geçen tüm astroidleri 'potansiyel tehlikeli' sınıfında değerlendiriyor.
NASA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
NASA yetkilisi Lindley Johnson yüreklere su serpti ve yaklaşan cismin herhangi bir risk taşımadığını açıkladı.
Space.com'a açıklama yapan Johnson '2016 NF23 isimli astroidin geçişine ilişkin kesinlikle herhangi bir endişeye mahal yok!' dedi.
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