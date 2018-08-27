HABER

Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

NASA sessizliğini bozdu! Dünyaya hızla yaklaşan ve çarşamba günü dünyaya 'teğet' geçeceği tahmin edilen büyük gök cismine ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!

20.000 mil hızla dünyaya yaklaşan ve Giza piramidi büyüklüğündeki astroid, NASA tarafından 'potansiyel tehlikeli astroid' listesinde değerlendiriliyor.

NASA bunun nedeninin astroidin dünyaya yaklaşık üç milyon mil uzaktan geçmesi olduğunu açıkladı.

NASA dünyaya 4.6 milyon milden daha yakın geçen tüm astroidleri 'potansiyel tehlikeli' sınıfında değerlendiriyor.

NASA-news-725687

NASA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

NASA yetkilisi Lindley Johnson yüreklere su serpti ve yaklaşan cismin herhangi bir risk taşımadığını açıkladı.

Space.com'a açıklama yapan Johnson '2016 NF23 isimli astroidin geçişine ilişkin kesinlikle herhangi bir endişeye mahal yok!' dedi.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
BM'den çok önemli 'soykırım' açıklamasıBM'den çok önemli 'soykırım' açıklaması
15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA cisim gök cismi astroid Giza Piramidi teğet geçecek

En Çok Okunan Haberler

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BM'den çok önemli 'soykırım' açıklaması

BM'den çok önemli 'soykırım' açıklaması

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Alman basını: Krizi fırsata çevirmek Türkiye'nin elinde

Alman basını: Krizi fırsata çevirmek Türkiye'nin elinde

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Sahibinden satılık kilise; Artık kimse Tanrı'ya inanmıyor

Sahibinden satılık kilise; Artık kimse Tanrı'ya inanmıyor

20 yıl sonra gelen adalet! Onun ölümü çok konuşulmuştu!

20 yıl sonra gelen adalet! Onun ölümü çok konuşulmuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.