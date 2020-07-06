Şaka değil gerçek: Huawei akıllı telefon ile DSLR kamerayı bir araya getiriyor!

Huawei akıllı telefon kameralarında Leica ile iş birliğine gidiyor. Bu iş birliği artık o kadar köklendi ki bu iki firma artık ayrılmaz bir ikiliymiş gibi geliyor gözümüze. Zaten şu sıralar da iki firmanın Huawei Mate 40 serisi için yine kolları sıvadığı da bilinen bir gerçek. Fakat bu kez kolları sıvamanın bir nedeni de akıllı telefon sektöründe bir kamera devrimi yapmak olabilir.

HUAWEİ'DEN LENSİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR AKILLI TELEFON

TigerMobiles'ın iddialarına göre Huawei, akıllı telefonlar için yeni bir patent aldı. Buraya kadar bir anormallik yok. Zira Huawei bir akıllı telefon üreticisi ve yeni teknolojileri için patent başvurusunda bulunabilir. Olayı ilginç yapan detay ise patentin değiştirilebilir akıllı telefon lensleri hakkında olması. Yani, Huawei gelecekteki telefonlarının kamera lenslerini, tıpkı DSLR fotoğraf makinelerinde olduğu gibi söküp takılabilir bir formda sunmak istiyor.

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYABİLİR

Huawei'nin aldığı patentte yer akıllı telefonda tek bir kameranın yer aldığını görmekteyiz. Zaten odak uzaklığı değiştirilebilen lenslerle gelecek bir telefonun tek kamerayla gelmesi isabet olur. Bunun yanında Huawei'nin kullanıcılarına odak uzaklıkları değişen, diyafram aralıkları birbirinden farklı lensler de sunacağı anlaşılıyor. Eğer Huawei bu planını doğru ve kararlı bir şekilde uygularsa, akıllı telefon sektöründe taşları yerinden oynatabilir, DxOMark'ta listenin tartışmasız lideri olabilir. Tabi doğru ve kararlı bir şekilde uygulamanın altını çizelim.

