'Şaka' diye kompresörle makatından hava vermişlerdi! Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

Selendi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Engin K., olay günü şakalaştıklarını ileri sürdü. Mağdur Hikmet Y. ise Engin K.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Üzerimi temizlemek için kompresör açtı, ucunu değiştirdi. Pantolonumun düğmesini daha kapatmamıştım havayı tutunca kendi mi indi yoksa sanık mı indirdi bilmiyorum, pantolonum indi. Makatımdan hava verilince şiştim. Sonra içimdeki havayı üzerime basarak çıkarmaya çalıştılar. Beni hastaneye götürürken de sanık bana, 'Yemekten zehirlendim de, benim başımı yakma' diye telkinde bulundu" dedi.

Hakim, tanık dinlemek ve dosyalardaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

'OLAYDAN SONRA TELEFONUNA EL KOYUP, TEHDİT ETMİŞLER'

Duruşmadan sonra konuşan Hikmet Y.'nin avukatı Cem Kalsen, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek, "Bu davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği konusunda gerekli itirazlarda bulunduk. Süreç yanlış işletiliyor ve şu an hala istediğimiz suçu elde etmiş değiliz. Olaydan sonra müvekkilim telefonuyla 112'yi veya ailesini aramasın diye telefonuna el koyuyorlar. Burada aynı zamanda mala zarar verme suçu da işleniyor. Müvekkilime 'Soranlara tost yedik zehirlendik de, benim başımı yakma' gibi cümleler kuruluyor. O sırada olayın şokuyla çocuk, yan tarafta bulunan dükkandaki müşteriye haber veriyor. Müşteri kendi aracıyla müvekkilimi alıp Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüyor. Oradan Manisa Salihli Devlet Hastanesi ve ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ediliyor ve acil ameliyata alınıyor. Bu ameliyatın 7 saat sürdüğünü biliyoruz. Müvekkilimin karnı kesiliyor ve bağırsakları alınmış, kolostomi torbası takılıyor ve halen müvekkilim bu torba ile yaşıyor. Şu anda ise tekrar bir operasyon geçirecek" dedi.