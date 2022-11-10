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  4. Şaka gibi ama değil! Motosikletinin plakası çalınınca notere gitti, ‘sen ölüsün’ dediler…

Şaka gibi ama değil! Motosikletinin plakası çalınınca notere gitti, ‘sen ölüsün’ dediler…

10.11.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Motosikletinin plakası çalınan Koray Başpınar notere gitti. Yeni plaka çıkarmak istiyordu ama yapamadı çünkü sistemde ölü görünüyordu. Bunun üzerine başka bir notere daha giden Başpınar orada ‘ölü’ olarak gözükünce bu kez nüfus müdürlüğüne gitti. Nüfus müdürlüğünde ise ‘sağ’ olarak gözüktüğünü kendisine söylenerek yaşadığına dair belge verildi. İşte akılalmaz olayın detayları…

Şaka gibi ama değil! Motosikletinin plakası çalınınca notere gitti, ‘sen ölüsün’ dediler…

İstanbul’da yaşayan Koray Başpınar bir sabah uyandığında motosikletini paramparça buldu. Hırsızlar Başpınar’ın motosikletini çalamayınca aracın plakasını alıp gittiler. Plakası çalınan Başpınar ise notere başvurarak plakasını yeniden çıkarmak istedi ancak aldığı cevapla adeta şok geçirdi.

Noter ‘ölü görünüyorsun’ dedi o da yaşadığını kanıtlamak için devlet dairelerinde kapı kapı dolaşmaya başladı. Başpınar, yaşadıklarını anlatırken ‘noterde sisteme girdikleri zaman vatandaş ölü olduğu için plaka değişikliği yapılamaz diyor. Trafik şubede yaşıyorum ama noterler birliğinde ölü görünüyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söylediler’ ifadelerini kullandı.

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Kanal D Ana Haber’in haberine göre; Başpınar’ın ilk başvurusu olumsuz yanıtlanırken ikinci başvurusu da aynı şekilde sonuçlandı, yani ‘ölü’ olduğu söylendi. ‘Sistemde hata vardır’ diyerek başka noterlere de giden Başpınar ‘iki noterle görüştüm ilk noter öldüğümü söyledi. İkinci noterde yine sistem üzerinde araç sahibinin ölü olduğunu söyledi’ dedi.

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Noterde yaşadığı gelişmeler üzerine yaşadığını ispatlamak isteyen Başpınar nüfus müdürlüğüne gitti. Başpınar nüfus müdürlüğünde ise yaşadığını söyleyerek bunu gösteren belgeyi kendisine verdiklerini söyledi. Ancak Başpınar yaşadığı bu gelişmelerin ardından ne yapacağını şaşırdığını belirtti.

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Elinde şu anda birinde ‘ölü’ diğerinde de ‘yaşıyor’ belgesiyle kara kara ne yapacağını düşünüyor.

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Noter motosiklet plaka nüfus müdürlüğü ölü

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