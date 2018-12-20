Şakak bölgesine özel saç ekimi

HANGİ TEKNİK UYGUNDUR? FUE ya da DHI saç ekimi tekniği ile şakak bölgelerindeki boşlukları başarılı bir şekilde doldurmak mümkün. Lokal anestezi ile birkaç saat içinde şakak bölgesindeki saç yokluğu sorunu tedavi edilebilir. Bu tekniklerde kesi yapılmaz. Bu sayede kafa derisinde yara izi oluşmaz. Az sayıda greft alımı ve ekimi yapıldığı için saç ekiminin süresi, maliyeti ve iyileşme süreci çok daha kısa olur. Genel olarak saç ekiminden önce, ekim işlemi yapılacak bölgenin santimetrekaresi hesaplanır. Daha sonra santimetreye ortalama 30 greft hesabı üzerinden ekilecek olan saç kökü sayısı belirlenir. Saç köklerinin teker teker alınmasını ve ekilmesini sağlayan DHI ya da FUE tekniklerinden birisi kullanılarak ekim işlemi gerçekleştirilir. Eğer 4 ile cm2 arasındaki bir açıklığa yaklaşık 500 greftlik bir saç ekimi işlemi yeterli olabilir. Bu sayı şakaklardaki seyrelmenin ya da kelliğin boyutuna göre değişiklik gösterir.

Şakak bölgelerinde, her kaşın arkasında, iki üçgen şeklinde saç tutamı bulunur. Çoğu saç nakli genellikle saç derisinin üst kısmındaki saçları düzeltmeye hedefler, şakak bölgesindeki üçgen alanlar dikkate alınmayabilir. Şakak bölgesindeki bu üçgen bölgeler, erkeksi ve genç görünümün bir işareti olarak görülebilirken, saç ekimi prosedürünün olabildiğince sorunsuz ilerlemesi durumunda bile, şakak bölgesinde uygulanacak saç ekiminin erkeğin yüzünün doğal görünüme kavuşmasına yardımcı olabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Şakak bölgeleri, çeşitli nedenlerden dolayı restore edilmesi en zor bölgelerden biri olarak kabul edilmektedir. Çünkü temel olarak şakak kılı büyüdükçe normal kafa derisi kılları ile aynı geometrik paternleri takip etmemektedir. Bu nedenle, nakledilen foliküler ünitelerin doğal görünecekleri şekilde açı oluşturması zor olabilir. Doğal bir görünüm oluşturmak için aşağı ve yukarı doğru büyüyen yeni tüylere sahip olmak gerekir. Bunu yapmak için, şakak alıcı bölgeleri kafanı diğer kısmındaki alıcı bölgelerinden çok daha düz olmalıdır, böylece saç aşağı ve dışa doğru büyüyebilir.

Ön saç çizgisi tasarımında yüzün doğal bir görünüme kavuşması için şakak bölgelerindeki bu üçgen saç kümleri de dikkat alınmalıdır. Ön saç çizgisi tasarımında önemli bir rol oynamaktadır.

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