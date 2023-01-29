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Sakallarını almayı bırakarak vücuduyla barıştı! Yıllarca zorbalığa uğramıştı...

29.01.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların vücudunda çıkan tüyler toplum tarafından oldukça yargılanıyor. Çeşitli hastalıklar nedeniyle artan tüyler nedeniyle birçok kadın ergenliğinden itibaren zorbalıklara maruz kalıyor. Sakallarını uzatmaya başlayan Gennevieve Vaillancourt, yaşadıklarını anlattı.

Sakallarını almayı bırakarak vücuduyla barıştı! Yıllarca zorbalığa uğramıştı...

Kanada'da yaşayan 34 yaşındaki Gennevieve Vaillancourt, ergenlik çağındayken çenesinin etrafında ve üst dudağının çevresinde kıllar çıkarmaya başladığını söyledi. Bu tüylere neden olan yumurtalıkların anormal miktarda androjen ürettiği, kadının hormon düzeylerini etkileyen bir durum olan polikistik over sendromu ( PKOS ) teşhisi kondu.

OKULDA ZORBALIĞA UĞRADI

Gennevieve, "Sakalımdan çok utanıyordum. Bu yüzden okulda zorbalığa uğradım ve çocuklar bana tıraş olmamı söyler ya da nasıl yapılacağını bilip bilmediğimi sorardı.

"KADINLIĞIMIN ÇALINDIĞINI HİSSETTİM"

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"PKOS teşhisimi aldığımda, araştıracak bir şeyim olduğu ve bunların başıma gelmesinin bir nedeni olduğunu bildiğim için rahatlamıştım. Kadınlarda kısırlığın en önemli nedenlerinden biri olduğu için gelecekte anne olamama düşüncesiyle de umudumu yitirdim. Başka bir belirti kilo alımı ve tabii ki sakalların çıkmasıydı. PKOS bende saklanma isteği uyandırdı ve kadınlığımın çalındığını hissettim."

VÜCUDUYLA BARIŞMAYI ÖĞRENDİ

Karantina döneminde Gennevieve sakalının uzamasına izin vermeye karar verdi. Oğlu Duncan'ı doğurduktan sonra, ona örnek olmak için kendi vücudunu kucaklamaya başlamak istedi. Gennevieve'in sakalından 'utanan' bir aile üyesiyle karşılaşmasının ardından anne, bir adım atmaya ve toplum içinde onun görünüşünü kucaklamaya karar verdi. "Örnek olarak liderlik etmek istedim. Ben de aynısını yapmasaydım, ona kendisinin her parçasını sevmesini öğretemezdim" diye ekliyor.

SAKALLARININ GÖRÜLMEYİ HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

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"16 yaşımdayken sakallarım uzamaya başlar başlamaz, sonunda tam bir sakal olacağını biliyordum ve onları uzatıp toplum içinde takacak kadar cesur olduğum bir yere gitmek istediğimi biliyordum. "Bunu yapabilmek için bazı aletler öğrenmem gerekiyordu. Benim için asıl dönüm noktası, süpermarketin önünde arabada beklerken teyzelerimden birine rastlamam oldu. Muhtemelen üç gündür tıraş olmamıştım ve onu sakalımın çıktığı konusunda uyardım ve amcama 'bunu görmesine gerek olmadığı' için gelmemesini söyledi. Teyzemin ayıbını gördüm ama aynı zamanda görülmeyi hak ettiğimi de anlamamı sağladı!"

SAKALINI BIRAKTIKTAN SONRA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖZ GÜVENLİ HİSSEDİYOR

Şimdi, Gennevieve sakalıyla dolaşabildiğini ve her zamankinden daha öz güvenli hissettiğini söylüyor. "Şaşırtıcı bir şekilde, sakalımı tamamen çıkardığımdan beri herhangi bir tepki veya zorbalıkla karşılaşmadım" diyor. "Kadın olduğum çok açık, bu yüzden insanların yüzlerindeki şaşkınlığı görebiliyordum. Bütün bir anlamaya çalışma sürecinden geçmelerini izliyordum.

SAKLANDIĞI ZAMANLAR ENDİŞE DOLUYDU

"Sakalımla hiç olmadığım kadar kendime güveniyorum. Gerçek benliğime sahip olamadığım ve saklandığım zamanlarda içim çok fazla endişeyle doluydu. Sakalımı göstermek özgürleştirici oldu."


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