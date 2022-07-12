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  4. Sakarya'da akılalmaz olay! 7 kişinin yaralandığı ilginç kaza kamerada

Sakarya'da akılalmaz olay! 7 kişinin yaralandığı ilginç kaza kamerada

12.07.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Geyve ilçesinde aracını hatalı park ettiği için kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen sürücü, vatandaşların tepkisiyle karşılaştığı esnada paniğe kapıldı. Sürücüsünün kontrolünden çıktığı iddia edilen cipin, kahvehane önünde bulunan kalabalığı ezerek 7 kişinin yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.G.’ye ait 54 SH 938 plakalı cip hatalı park yaparak yolu kapattı. Aracın yolu kapatmasının ardından bölgeye gelen 54 AFJ 115 plakalı otomobil sürücüsü ise korna çalarak yolun açılmasını istedi. Yolun açılmaması üzerine, yolu kapatan aracı sollamak isteyen 54 AFJ 115 plakalı otomobil karşı istikametten gelen 54 YF 772 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar hatalı park yaparak yolu kapatan 54 SH 938 plakalı araç sürücüsü R.G.’ye tepki gösterdi. Bu esnada paniklediği ileri sürülen sürücü R.G.’nin kontrolünden çıkan cip, kahvehane önündeki kalabalığı ezip geçti. Yaşanan kaza sonrasında R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Adeta can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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FECİ KAZA KAMERADA

Meydana gelen kazada 4’ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Akıl almaz kaza ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; hatalı park yüzünden kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen cipin etrafında kalabalığın toplandığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise biranda hareketlenen cipin çevresindeki kalabalığı ezerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve sonrasında karakola teslim olan sürücünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Sakarya kaza
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