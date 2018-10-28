HABER

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

Sakarya'dan gelen son dakika haberine göre Keresteciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mangal kömürü ve plastik çatal-bıçak fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

Adapazarı’nda Keresteciler Sanayi Sitesi’nde bulunan mangal kömürü ve plastik çatal-bıçak üretimi yapılan fabrikada bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye, kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı 112 acil ekipleri de olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangın çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni havalimanının açılışına katılmayacakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni havalimanının açılışına katılmayacak
Sokakta yürürken kamyonetin altında kaldıSokakta yürürken kamyonetin altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya yangın fabrika Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
fabrikalarımız da yolunu buldu.. ya konkordato.. ya da sigorta (yangın..)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni havalimanının açılışına katılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni havalimanının açılışına katılmayacak

Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.