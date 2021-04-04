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  4. Sakarya'da can pazarı! Yanmamak için kendilerini çatıya attılar

Sakarya'da can pazarı! Yanmamak için kendilerini çatıya attılar

04.04.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 3 katlı binada psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi dairesini ateşe verdi. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan aile, çatıya çıktı. Aileyi kurtaran itfaiye, yangını söndürdü.

Sakarya'da can pazarı! Yanmamak için kendilerini çatıya attılar

Serdivan'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi saat 17.00 sıralarında evini ateşe verdi.

YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

Kısa sürede bütün daireyi saran yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. En üst kattaki diğer dairede yaşayan aile, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayıp, mahsur kaldı.

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Alevlerin sıçramasından korkan aile, çatıya çıkarken, 1 kişi de balkonda kaldı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla 4 kişiyi kurtardı. Elinde yanık oluşan 1 kişi, sağlık ekiplerince tedaviye alındı. Polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle yaşadığı evi yaktığı iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

"KENDİMİ DIŞARIYA ATTIM"

Yangın sırasında binada olan Umut Yavaş, "Sakarya Üniversitesi’nde öğrenciyim. Burada yaşıyorum. İlk başta bir cam sesi geldi, dışarı çıktık ama anlayamadık ne olduğunu. Komşum da çıktı ama anlayamadı. Sonra birisi yangın var binayı sardı diye bağırınca ben hemen 110’u aradım. Sonrada kendimi dışarıya attım" dedi. (DHA)

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