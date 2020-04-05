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  4. Sakarya'da evine dönen sağlık çalışanı gördüğü not sonrası sinirlerine hakim olamadı! Çirkin yazı

Sakarya'da evine dönen sağlık çalışanı gördüğü not sonrası sinirlerine hakim olamadı! Çirkin yazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 00:18 | Son Güncelleme

Sakarya'da bir sağlık çalışanının yaşadığı apartmana asılan yazı tepki topladı. Yazılan notla kapı kolları ve merdiven korkuluklarına dokunmaması istenen sağlık çalışanı, yazıyı asanlara yazı ile cevap verdi.

Sakarya'da evine dönen sağlık çalışanı gördüğü not sonrası sinirlerine hakim olamadı! Çirkin yazı

Serdivan'daki Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Hasta Hakları Sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım A. akşam ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittiğinde apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu.

Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerini gören Yıldırım A., yazının boş kalan kısımlarına şu sözleri yazdı:

"BU VİRÜS OLAYI ER YA DA GEÇ İLLAKİ BİTECEK"

"Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç illaki bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize."

Yıldırım A. daha sonra yazıyı sosyal medya hesabından paylaşırken, sağlık çalışanına karşı alınan tutum tepki topladı. (DHA)

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