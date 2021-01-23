Sakarya'da feci kaza! Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu

Kaza, Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi ile 2. Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kenan Sofuoğlu Caddesi istikametinden 2. Cadde istikametine gitmekte olan Burak E. (33) idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Yaklaşık 20 metre sürüklenen araç yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, sürücü ise takla atarak hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Toyotosa Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



