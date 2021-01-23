HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da feci kaza! Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu

Sakarya'da feci kaza! Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu

23.01.2021 22:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sakarya'da feci kaza! Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarak durabildi. Kazada, hurdaya dönen araçtan sürücü hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Kaza, Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi ile 2. Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kenan Sofuoğlu Caddesi istikametinden 2. Cadde istikametine gitmekte olan Burak E. (33) idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Yaklaşık 20 metre sürüklenen araç yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, sürücü ise takla atarak hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Toyotosa Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte illere göre aşı dağılımıBakan Koca haritayı paylaştı: İşte illere göre aşı dağılımı
Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

İstanbul Fırkateyni denizle buluştu! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul Fırkateyni denizle buluştu! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte illere göre aşı dağılımı

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte illere göre aşı dağılımı

Esenyurt'ta polisi harekete geçiren otomobil

Polisi harekete geçiren otomobil! Trafikten men edildi

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 99 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 99 milyonu geçti

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'militan' tepkisi

Yerlikaya'dan 'militan' tepkisi

Fahrettin Altun’dan çok sert 'militan' tepkisi: Herkes haddini bilmeli

Altun’dan çok sert açıklama: Herkes haddini bilmeli

İzmir’de sağlık personeline saldırı

İzmir’de sağlık personeline saldırı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.