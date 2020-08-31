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Sakarya'da freni boşalan kamyon su servis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 20:20 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni boşalan silaj yüklü kamyon, kavşaktaki su servis aracına çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da freni boşalan kamyon su servis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı

Kaza 32 Evler Mahallesi 2’nci Cadde üzerinde meydana geldi.

Caddeye doğru iniş yapan silaj yüklü kamyon, frenlerinin boşalması nedeniyle duramayarak önce o sırada kavşakta dönüş yapan su servis aracına daha sonra da bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle Serdivan Beşköprü Mahallesi ile bağlantının sağlandığı yol trafiğe kapanırken kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen 4 kişi, olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra kapalı yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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