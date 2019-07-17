HABER

Sakarya’da kan donduran olay! Binanın giriş katında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde inşaat halindeki bir binada ağlama sesleri duyan çevre sakinleri binanın giriş katında yeni doğmuş bir bebek buldu.

Sakarya’da kan donduran olay! Binanın giriş katında bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rasimpaşa Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın giriş katında çevre sakinleri battaniye’ye sarılı bir bebek buldu. İnşaat halindeki binanın giriş katına bırakıldığı iddia edilen bebeği bulan çevre sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

bebek

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin göbek bağının yeni kesildiği tespit edildi. Sağlık ekiplerince bebeğe yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Öte yandan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...
Muğla'da hastaneyi yağmur suyu bastıMuğla'da hastaneyi yağmur suyu bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya hendek bebek

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında yeni gelişme! İşte bilimsel raporda yer alan o lekeler

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

İstanbul Fatih'te bir iş yerinin depo bölümünde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Anayasa Mahkemesinden 'çekilmeyen emekli aylığı' kararı

Emekliler dikkat! AYM'den emsal karar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

'Muhtemel operasyon'a ilişkin soru ve cevap hazırlamışlar

Milli servet hurdaya çıktı

Milli servet hurdaya çıktı

Son dakika: Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen'in cezaları belli oldu

FETÖ elebaşının 2 yeğeni için karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.