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Sakarya'da korkunç anlar! Piknik tüpü bomba gibi patladı, iş yeri sahibinin parmaklarını kopardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 17:17 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir atölyede, çalışanların oturduğu sırada yanlarındaki piknik tüpü patladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, iş yeri sahibinin 3 parmağı koptu.

Olay, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şerit imalatı yapılan bir atölyede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı piknik tüpü patladı. Meydana gelen patlamada iş yeri sahibinin 3 parmağı koptu. Yaralı, özel araç ile Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından yaralı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kopan parmaklar çevredeki esnaflar tarafından bulundu ve Sakarya Arama Kurtarma Timi (SAKTİM) ekipleri tarafından ise hastaneye yetiştirildi.

Yaşananları anlatan görgü tanığı Bülent Asan, “İçeride kaynak olayı vardı. Çalışma esnasında tüp patladı. Üç parmağı koptu. Hastaneye götürdüler. Peşinden parmaklar arandı. Bulunup hastaneye götürüldü" dedi.

Öte yandan, yaşanan korku dolu patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tüpün patlama anı ve daha sonrasında iş yerine çevredeki vatandaşların koşuşturma anı yer alıyor. İHA

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