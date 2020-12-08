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  4. Sakarya'da korkunç olay! Polis karakolu önünde kanlar içinde yere yığıldı

Sakarya'da korkunç olay! Polis karakolu önünde kanlar içinde yere yığıldı

08.12.2020 20:28 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da korkunç olay! Polis karakolu önünde kanlar içinde yere yığıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi, polis karakolu önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu M.A. ile A.A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

KARAKOLA KADAR YÜRÜDÜ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.A. üzerinde bulundurduğu bıçak ile M.A.’yı yaraladı. Şüpheli A.A. olay sonrası kayıplara karışırken, göğsünden bıçaklanarak yaralanan M.A. ise olayın olduğu bölgeden yaklaşık 400 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Polis Merkezi’ne kadar yürüdü.

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KARAKOL ÖNÜNDE KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Karakolun önüne geldiği anda yere yığılan M.A.’yı çevredeki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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