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Sakarya'da korkunç olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı, kanlar içinde yere yığıldılar

02.10.2023 06:29 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da bir kişi, sokakta tartıştığı boşandığı eşinin kardeşi ile yanında bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. Eski kayınbirader hastanede hayatını kaybederken, yaralılardan bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya'da korkunç olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı, kanlar içinde yere yığıldılar

Olay, saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesinde meydana geldi. K.M.Ç. ile boşandığı eşinin erkek kardeşi Doğukan Davulcuoğlu (27) arasında ailevi nedenlerden dolayı sokak ortasında tartışma yaşandı. Davulcuoğlu’nun yanında bulunan iki kişinin de araya girmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü. K.M.Ç., belinden çıkardığı tabancayla eski kayınbiraderi ile yanında bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Davulcuoğlu ve yanında bulunan G.D. (23) ile M.F.Y., ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğukan Davulcuoğlu doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirirdi. Tedavisine devam edilen yaralılardan M.F.Y’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Doğukan Davulcuoğlu

YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan zanlı K.M.Ç’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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