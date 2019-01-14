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Sakarya'da patlama işte ilk görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 08:57 | Son Güncelleme

Sakarya'da patlama meydana geldi. Sakarya'daki patlamanın ardından olay yerinde alevlerin yükseldiği görüldü. Yayla evlerinin bulunduğu Sakarya'daki patlama bölgesine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri ulaşmaya çalışıyor.

Sakarya'daki patlama nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Vali Ahmet Hamdi Nair Sakarya'daki patlamanın heyelan nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi. Patlama ilgili bir başka iddia da doğalgaz hattında yaşanmış olabileceği yönünde. Çamurlu ve engebeli olan yol nedeniyle patlama yaşanan bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler güçlük çekiyor. İşte detaylar...

Sakarya'da korkutan patlama

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiinde doğalgaz hattının bulunduğu bölgede alevler yükseldi.
Alevlerin gökyüzüne yükseldiği görülürken, sosyal medya kullanıcıları büyük panik yaşadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu.
Patlamayla ve sebebiyle ilgili henüz bir resmi açıklama gelmezken, patlamanın doğalgaz hattında yaşandığı iddia ediliyor.
İşte patlama bölgesinden gelen ilk görüntüler...
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