Sakarya'da patlama işte ilk görüntüler

Sakarya'daki patlama nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Vali Ahmet Hamdi Nair Sakarya'daki patlamanın heyelan nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi. Patlama ilgili bir başka iddia da doğalgaz hattında yaşanmış olabileceği yönünde. Çamurlu ve engebeli olan yol nedeniyle patlama yaşanan bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler güçlük çekiyor. İşte detaylar...