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Sakarya'da patlama: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama meydana geldi. Sakarya'da patlamanın geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen faciada patlamayan havai fişekleri taşıyan kamyonda meydana geldiği belirtildi. Sakarya Taşkıran'da patlamanın ardından Sakarya Valisi bir açıklama yaptı ve 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. Patlamanın patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla kamyondan indirildiği sırada meydana geldiği belirtildi. İşte patlamanın ayrıntıları...

Sakarya'da patlama: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama meydana geldi

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde patlama meydana geldi. 3 Temmuz'da Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından meydana gelen patlamada gözler yine Sakarya'ya çevrildi. Patlamanın ardından açıklama yapan Sakarya Valisi, patlamanın fabrikada yaşanan faciada patlamayan favai fişeklerin imha edilmesi sırasında yaşandığını duyurdu. Sakarya Taşkısığı'nda yaşanan patlamada 3 asker şehit oldu.

Taşkısığı patlaması kentin birçok noktasından duyurulurken, bölgeden yükselen dumanlar üzerine Taşkısığı'na çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Valisi patlamada 3 askerin şehit olduğunu duyururken, 6 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Sakarya'da patlama açıklaması

İçişleri Bakanlığı patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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