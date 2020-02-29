Sakarya'da yakınına otomobil çarpan genç, sinir krizi geçirip araca saldırdı

Kaza, Akyazı ilçesi Necati Temel Caddesinde üzerinde 2 gün önce meydana gelmişti.

Edinilen bilgilere göre, Necati Temel Caddesi Atatürk anıtı önünde araç, yolun karşısına geçen kadına çarpmış, darbenin etkisiyle yere savrulan kadın yaralanmıştı. Trafik polisleri kazayla ilgili rapor tutarken olay yerine gelen yaralı kadının yakını sinir krizi geçirerek kaza yerinde duran otomobilden hırsını almak istedi. Genci polis memurları güçlükle sakinleştirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinir krizi geçiren gencin otomobile saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

