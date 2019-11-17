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Sakarya’da zincirleme kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 23:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, bulvar üzerinde Serdivan istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Kaza yapan aracın arkasında seyreden otomobil sürücüsü ise önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için aniden manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde bulunan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen trafik kazası sonrasında trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis meydana gelen zincirleme trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya trafik kazası

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