HABER

Sakarya şehitleri Ankara'da yürüyüşle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:50 | Son Güncelleme

Sakarya şehitleri Ankara'da yürüyüşle anıldı

Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüş programıyla anıldı.

Polatlı Belediyesi, Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Polatlı Kent Konseyi, Polatlı Şehit Aileleri Derneği, Anadolu Doğa Grubu (ADOG), Doğa Gezginleri Derneği, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Çınar Kamp ve Doğa Sporları Topluluğu, Türkiye Emekli Subaylar Derneğince desteklenen "Karatepe 57. Tümen Yürüyüşü" Sakarya Mahallesi 12. Grup Şehitliği ile Karatepe arasında gerçekleştirildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı 5 kilometrelik yürüyüş sonunda Karatepe'de tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğe katılanlar hep birlikte Sakarya Marşı'nı seslendirdi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, Sakarya Meydan Muharebesi ve Karatepe hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sakarya Meydan Muharebesinin en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Karatepe’nin 7 defa el değiştirdiğini, bin 200 kişilik 57. Tümenin 700 askerinin burada şehit olduğunu anlatan Koç, "57. Tümenimizin 700 şehidini anmak için bu yürüyüşü düzenledik."’ dedi.

Bu arada, etkinliğe katılanlar da duygusal anlar yaşadı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan Jandarma Yüzbaşı İsmail Naci'nin torunu Murat Özden Uluç, yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin Kurtuluş Savaşı'na dikkati çekeceğini ve farkındalık yaratacağını dile getirdi.

Programda ayrıca, Halide Edip Adıvar ve Kurtuluş Savaşında Kadın Kahramanlar Müzesi ile Duatepe Anıtları ziyaret edildi.

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildiAşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi
Prof. Dr. Atasoy: Çocukların büyük bölümü kaçırıldığı 3 saat içinde öldürülüyorProf. Dr. Atasoy: Çocukların büyük bölümü kaçırıldığı 3 saat içinde öldürülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik Kara Tepe Polatlı Sakarya Zaferi yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.