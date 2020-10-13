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Sakarya Valiliği duyurdu! Maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takmayanlara ilk ihlalde 392, ikinci ihlalde 900 lira para cezası kesilmesi ve 3 gün karantina yurdunda izole edilmesi kararı alındı.

Sakarya Valiliği duyurdu! Maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandığı ve gelinen aşamada izolasyon konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığının görüldüğünden bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce alınan maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma yaptırımı uygulanacağının kararının değiştirildiği belirtilerek, "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 392 lira, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 lira para cezası uygulanması ve üç gün karantina yurdunda izole edilmesine' şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

Sağlık kuruluşunda veya evinde koronavirüs (Covid-19) için numune veren vatandaşlara sağlık personeline sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacağı aktarılan açıklamada, buna rağmen izolasyona uymayanlara da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası uygulanacağı kararının alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kurulda, yeni eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin (tıp fakültesi 6. sınıf öğrencileri hariç) devam eden salgın sebebiyle sağlık tesislerinde beceri eğitimi, staj, klinik uygulama adı altındaki tüm iş yeri uygulamalarının yaptırılmamasına karar verildiği aktarıldı.

57 KÖY OKULUNDA YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Ayrıca kurulun 15 ilçede 57 köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okulun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği esaslar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlamalarına karar verdiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Kaynak: AA

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