Sakarya'da 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-140 Karayolu'ndan Adapazarı yönüne giden Mücahit S'nin kullandığı motosikletle Emre B. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan Mücahit S. (19) ve Emre B. (18) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mücahit S. ve Emre B. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

