Sakarya'da 333 kişilik öğrenci korosu Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Adapazarı Mithatpaşa Ortaokulu 333 öğrencinin oluşturduğu "Cumhuriyet Korosu", Türk bayrakları ve Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle süslenen okul bahçesinde kırmızı beyaz formalarıyla gelenleri karşıladı.

Melodika grubu eşliğinde "Feda Türkiye'm" parçasını seslendiren öğrenciler, okul bahçesinde koreografi eşliğinde hazırladıkları kliple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Okul müdürü Hüseyin Mutlu öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, "Ne mutlu bizlere ki Cumhuriyet coşkusunu çocuklarımıza verebilmişiz. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum, bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

