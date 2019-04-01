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Sakarya’da aranması olan 493 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Sakarya’da çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenerek İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 493 şüpheliden 73’ü tutuklandı.Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suça ve suçlulara yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Sakarya’da aranması olan 493 şüpheli yakalandı

Sakarya’da çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenerek İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 493 şüpheliden 73’ü tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suça ve suçlulara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 497 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 73’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 424 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sakarya’da aranması olan 493 şüpheli yakalandı

Sakarya’da aranması olan 493 şüpheli yakalandı

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