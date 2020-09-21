HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da binanın 4’üncü katından böyle atlamış

Sakarya’da binanın 4’üncü katından böyle atlamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda binanın 4’üncü katına çıkarak balkondan atlayan kadının hayatını itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtarmıştı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda binanın 4’üncü katına çıkarak balkondan atlayan kadının hayatını itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtarmıştı. Alkollü olduğu öğrenilen kadının binanın 4’üncü katından kendisini boşluğa bıraktığı korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz ay Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Eski Reji Sokağı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yeni evlendiği ve olayın olduğu gece alkollü olduğu öğrenilen kadın, binanın 4’üncü katına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kadının balkondan aşağıya atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açarak önlem aldı.
Alkollü olduğu öğrenilen kadın balkondan bir anda kendisini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen kadın olayı hafif yara ile atlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ekiplerin bölgede hazır bir şekilde beklediği anda, kadının kendisini boşluğa bıraktığı ve çevredeki vatandaşların çığlıklarının duyulduğu anlar yer aldı. Balkondan aşağıya atlayan kadının, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düşme anı görüntülere saniye saniye yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Antalya'dan kalkan uçakta ortalık karıştı! Antalya'dan kalkan uçakta ortalık karıştı!
Sakın gece yatmadan önce bir kaşık yoğurt yemeyin! Sakın gece yatmadan önce bir kaşık yoğurt yemeyin!
En Çok Okunan Haberler
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gerçeği bankada öğrendi! 80 bin TL'den satışa çıkardı
Gerçeği bankada öğrendi! 80 bin TL'den satışa çıkardı
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
Bakan Gül'den Yunan gazetesine sert tepki: Kabul edilemez
Bakan Gül'den sert tepki: Kabul edilemez
Çamlıca Tepesi'ndeki antenler sökülüyor
Çamlıca Tepesi'ndeki antenler sökülüyor
Antalya-Kazan uçağında ortalık karıştı!
Antalya'dan kalkan uçakta ortalık karıştı!
Taksim’de genç kadını takip eden şahıs hakkında savcılıktan yeni karar
Taksim’de genç kadını takip eden şahıs hakkında savcılıktan yeni karar
Kayıp Duygu'nun toprağa gömülü cansız bedeni bulundu
Korkunç olay! Başı kopmuş, vücudu çürümeye başlamış
Cübbeli Ahmet'in 'bazı dernekler silahlanıyor' iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.