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Sakarya’da bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir kişiyi av tüfeği ile ayağından vurarak yaralayan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Serdivan ilçesi Dağyoncalı Mahallesi’nde bulunan futbol sahası yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir kişiyi av tüfeği ile ayağından vurarak yaralayan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Serdivan ilçesi Dağyoncalı Mahallesi’nde bulunan futbol sahası yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. isimli şahıs jandarma ekiplerini arayarak henüz belirlenemeyen bir sebeple C.Ü. isimli şahısın av tüfeği ile ateş ederek kendisini yaraladığını ve sonrasında ise kaçtığını ihbar etti. Olayın ihbar edilmesinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri şüphelinin peşine düşerken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timlerinin çalışması sonucunda şüpheli C.Ü. isimli şüpheli suç aleti olan av tüfeği ile beraber yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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