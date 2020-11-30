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  4. Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

30.11.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 5 kişi, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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