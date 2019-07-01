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Sakarya'da denize giren gencin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

Kaybolan gencin dedesi Mustafa Özoğlu: - "Dün saat 14.00'ten beri arama çalışmaları sürüyor. Bartın ve İzmit’ten ekip geldi, iki koldan aranıyor"

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Denize girmek için dün ağabeyi ve kuzenleriyle ilçeye gelen 19 yaşındaki Özgür Sevinç'i, suya girdikten sonra dalgaların arasında gözden kaybolduğu Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde arama çalışmaları devam etti.

Bölgeye intikal eden sahil güvenlik ve polis dalgıçlar, denizde arama faaliyeti yürütüyor.

Çalışmaları izleyen gencin annesi Gülay ve babası İsa Sevinç ile yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Bu arada Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Karasu Kaymakamı Aziz Mercan olay yerine gelerek gencin yakınlarıyla görüştü.

Gencin dedesi Mustafa Özoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, torununun, yeni terhis olan ağabeyi ve amcasının çocuklarıyla yüzmeye geldiğini anlattı.

Torununun hala bulunamadığını belirten Özoğlu, "Kuzenlerinden birisi İstanbul’da yoğun bakımda. Dün saat 14.00'ten beri arama çalışmaları sürüyor. Bartın ve İzmit’ten ekip geldi, iki koldan aranıyor. Bu akşam da bulunamazsa yarın helikopterle radarla aranacak, bize öyle söylediler. Valimiz, Kaymakamımız geldi, bizlere yardımcı oluyorlar. Yarın geniş çaplı arama yapılacak." diye konuştu.

Karasu ilçesinde dün Özgür Sevinç, ağabeyi ve iki kuzeniyle Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde suya girdikten bir süre sonra dalgaların arasında gözden kaybolmuş, çevredekilerin ihbarı üzerine jet ski ve botların desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaran ekiplerince kıyıya çıkarılarak Karasu Devlet Hastanesine kaldırılmış, Özgür Sevinç'i arama çalışmalarından ise sonuç alınamamıştı.

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