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Sakarya'da havai fişeklerin imhası sırasında patlama: Üç jandarma personeli hayatını kaybetti

09.07.2020 19:39 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere Adapazarı'ndaki taş ocağına getirilen patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada üç jandarma personeli hayatını kaybetti.

Sakarya'da havai fişeklerin imhası sırasında patlama: Üç jandarma personeli hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere Adapazarı'ndaki taş ocağına getirilen patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada üç jandarma personeli hayatını kaybetti.

11 jandarma personelinin tedavi amacıyla hastanelere sevkedildiği, kamyon şoförünün ise hayati tehlikesinin olduğu aktarıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan Taşkısığı bölgesinde meydana gelen patlama, 3 Temmuz'da Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından gerçekleşti.

Fabrikada yer alan ancak patlamayan malzemelerin imha amacıyla bulunduğu kamyonda patlama gerçekleşti.

Havai fişekler ve diğer patlayıcılar imha edilmeleri amacıyla Taşkısığı mevkiinde bulunan taş ocağına götürülüyordu.

Kamyonla taş ocağındaki alana götürülen patlayıcıların, boşaltılmak üzere oldukları sırada patladıkları bildirildi.

Patlama kentin birçok yerinden duyuldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1281220581782929411?s=20

15 ton imha edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Patlayıcı maddelerin o alanda durmamasıyla ilgili bir karar alındı. Yaklaşık 15 tonluk bir patlayıcı taşınmaya başladı. Patlamaya getirdikleri patlayıcılar havai fişek olunca, buranın ormana yakın olması nedeniyle daha uygun olduğu düşünüldü.

"Patlamanın başında da jandarmaya bağlı patlayıcı imha timi ve komutanımız var. Onların sevk ve idaresinde, savcıların kontrolünde ve denetiminde patlatma işlemi gerçekleştirildi. 15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleştirildi, son 1,5 tonluk bir patlamaya hazır madde varken hepimizi üzen bu olay başımıza geldi.

"Buraya getirdikleri maddeleri boşaltma sırasında neden olduğunu bilmediğimiz bir patlama meydana geldi. İkisi imha timinden, biri de alanın güvenliğini sağlamakla görevli olan jandarma personelimiz şehit. Aracın şoförü hastanede, ameliyatta. Kocaeli'de hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Kaburgasında hafif bir ağrı olan bir jandarmamız daha var.

Fabrika kapatılıyor

İçişleri Bakanı Soylu, havai fişek fabrikasının kapatılması kararını, "Valiliğimiz askıya, ardından iptal işlemlerini gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da buradaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacak" sözleriyle açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ise Sakarya'daki patlamanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetmişti:

"Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir.

"Meydana gelen patlamada; 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuştur."

3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ise 7 kişi hayatını kaybetmiş, 126 kişi ise yaralanmıştı.

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