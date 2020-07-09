Sakarya'da havai fişeklerin imhası sırasında patlama: Üç jandarma personeli hayatını kaybetti

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

15 ton imha edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Patlayıcı maddelerin o alanda durmamasıyla ilgili bir karar alındı. Yaklaşık 15 tonluk bir patlayıcı taşınmaya başladı. Patlamaya getirdikleri patlayıcılar havai fişek olunca, buranın ormana yakın olması nedeniyle daha uygun olduğu düşünüldü.

"Patlamanın başında da jandarmaya bağlı patlayıcı imha timi ve komutanımız var. Onların sevk ve idaresinde, savcıların kontrolünde ve denetiminde patlatma işlemi gerçekleştirildi. 15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleştirildi, son 1,5 tonluk bir patlamaya hazır madde varken hepimizi üzen bu olay başımıza geldi.

"Buraya getirdikleri maddeleri boşaltma sırasında neden olduğunu bilmediğimiz bir patlama meydana geldi. İkisi imha timinden, biri de alanın güvenliğini sağlamakla görevli olan jandarma personelimiz şehit. Aracın şoförü hastanede, ameliyatta. Kocaeli'de hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Kaburgasında hafif bir ağrı olan bir jandarmamız daha var.