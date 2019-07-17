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Sakarya'da inşaatta bebek bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Sakarya'da inşaatta bebek bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde inşaat halindeki bir binada yeni doğmuş kız bebek bulundu.

Rasimpaşa Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binadan bebek sesi geldiğini duyanlar, içeri girdiklerinde yeni doğmuş bebekle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, müdahalenin ardından bebeği ambulansla Hendek İlçe Devlet Hastanesine götürdü.

Burada beslenen ve sağlık durumu iyi olan kız bebek, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine getirildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından terk edildiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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