Sakarya’da kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kan aktı: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 kişi arasında kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken, diğer kişi ise bıçaklanan kişi tarafından darp edilerek yaralandı. Büyüyen olayı polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesinde Adnan Menderes Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde eski kız arkadaşının çalıştığı yere gelen T.D., arkadaşını görmekte ısrar edince çevredeki vatandaşlar ile T.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu S.D. isimli vatandaş ile T.D. arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede esnasında T.D. isimli şüpheli, S.D. isimli vatandaşı bıçaklayarak yaraladı. Bıçakla yaralanan S.D. ise T.D.’yi darp ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle ayırırken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonucunda yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

