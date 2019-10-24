Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Adapazarı istikametine giden 14 LB 376 plakalı kamyonet, Yukarı Kirazca mevkisinde aynı yönde ilerleyen Halil Ş. yönetimindeki 63 KL 989 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kamyonette bulunan Ersin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın cesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Kamyonette bulunan Fatih Ö. ise sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili tır sürücüsü ile hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatih Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki kişi adliyeye sevk edildi.

