HABER

Sakarya'da saat 09.05'te hayat durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı.

Sakarya'da saat 09.05'te hayat durdu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde kentte hayat durdu, vatandaşlar Ata için saygı duruşuna geçti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80'inci yılında Sakarya'da düzenlenen törenlerle anıldı. Törenler kapsamında Sakarya Valilik kampüsünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Sakarya'da hayat durdu. Çalmaya başlayan ve tüm kentte duyulan siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Şehir merkezinde yürüyen vatandaşlar bu anda işlerini bırakıp saygı duruşuna geçti. Araçlarını durduran sürücüler, inerek saygı duruşuna katıldı. Vatandaşlar saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşadı. Valilik kampüsünde bir öğrenci saygı duruşu sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Çenesini zemine çarparak kanlar içinde kalan öğrenciye ilk müdahaleyi törene katılan Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü yaptı. 112 Acil ekiplerince sedyeyle ambulansa taşınan öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Sakarya'da saat 09.05'te hayat durduSakarya'da saat 09.05'te hayat durduSakarya'da saat 09.05'te hayat durduSakarya'da saat 09.05'te hayat durdu

PARTNEROnu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...Onu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...
Atatürk, Bingöl ve Diyarbakır'da anıldıAtatürk, Bingöl ve Diyarbakır'da anıldı
Eskişehir'de Atatürk törenle anıldıEskişehir'de Atatürk törenle anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.