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Sakarya'da "sahte jandarma"lar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:10 | Son Güncelleme

Pamukova ilçesinde, kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çiftin evinde arama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kapısını kırarak girdikleri yaşlı çiftin evinde arama yaptıkları ve kendilerini jandarma olarak tanıttıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çilekli Mahallesinde 5 şüpheli, gece saatlerinde Hüseyin Teke (75) ve eşinin yaşadığı evin kapısını kırarak içeri girdi. Yaşlı çifte kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, evde yaklaşık 3 ton altın bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını söyleyerek arama yaptı.

Durumun haber verilmesi üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, MOBESE kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.

Şüphelilerden H.İ.Ç. (28), E.Ç. (25) ve M.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olaya karışan diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pamukova Sahte jandarma sakarya

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