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Sakarya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 00:21 | Son Güncelleme

Sakarya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Yunus K, yakınlarını arayıp vurulduğunu belirterek yardım istedi.

Sağlık ekipleri tarafından toprak yol kenarında boş bir arazide bulunan Yunus K, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus K, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

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1 yaralı Akyazı sakarya silahlı saldırı

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