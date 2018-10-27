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Sakarya'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 22:46 | Son Güncelleme

Üç katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gökgöz Mahallesi'nde Mehmet Deniz'e ait 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine olay yerine çağrılan Pamukova ve Geyve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada SEDAŞ ekipleri de binanın elektriğini kesti.

Bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökgöz Pamukova yangın

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