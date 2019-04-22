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Sakarya'da yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 01:19 | Son Güncelleme

Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda, iki ayrı olayda, araçları kara saplanan toplam 10 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda, iki ayrı olayda, yoğun tipi nedeniyle araçları kara saplanan 10 kişi, sivil savunma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Acelle Yaylası'na kamp amacıyla gelen Salih Akdoğan, Ömer Pala, Selman İnanç, Erman Türk, Ahmet Yedek ve Ali Eren Kalaycı yoğun tipiye yakalandı. Araçları kara saplanan 6 kişi, yaylada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile Sakarya Radyo Amatörler Derneği (SAKRAD) ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu 6 kişiyi kurtardı.

Vatandaşların öğle saatlerinde kurtarılmasının ardından yeni bir ihbar alan SAKTİM ekipleri, yeniden Acelle Yaylası'na gitti.

Yaylada mahsur kalan Muhammet-Burçak Çelik ile İlhan-Nihan Gürses çifti, SAKTİM ve Dokurcun Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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