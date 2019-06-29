Sakarya'daki bıçaklı kavga

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, kavga sırasında bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen ve 20 gün sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 9 Haziran'da Kemaliye Mahallesi'nde tartıştığı Abdulhamit Parlak'ı (19) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.S'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı.

E.S'nin, Hendek ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan 20 gün sonra zanlıyı yakaladı.

Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kemaliye Mahallesi'nde, 9 Haziran'daki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışan E.S. ile Abdulhamit Parlak aynı araca binerek, Hacıköy Mahallesi'ne gitmişti. Tartışmanın büyümesi üzerine yolda E.S. tarafından bıçaklanan Parlak, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti. Jandarma ekipleri, E.S'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

