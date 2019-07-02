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Sakarya'daki boğulma vakaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

Karasu ve Kocaali ilçelerinde önceki gün denizde kaybolan iki gencin cesetlerine ulaşıldı

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde denizde kaybolan iki gencin cesetlerine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Karasu ilçesinde ağabeyi ve iki kuzeniyle Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde suya girdikten bir süre sonra dalgaların arasında gözden kaybolan Özgür Sevinç'in (19) cesedi kaybolduğu yerden 200 metre uzaklıkta can kurtaran ekiplerince bulundu.

Özgür'ün cesedi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Kocaali ilçesi Kadıköy Mahallesi sahilinde önceki gün denizde kaybolan Mertcan Aydın'ın da (25) cesedine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri iki gündür süren arama çalışmaları sonunda Aydın'ın cesedini kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre ileride buldu.

Aydın'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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boğulma cenaze deniz Karasu Kocaali

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