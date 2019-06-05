Sakarya'daki fabrika yangını

Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangının söndürülmesinin ardından tekrar alevlenen atıkları soğutma çalışması başlatıldı.

Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında dün söndürülen yangın, sabah saatlerinde tekrar başladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevli yanmanın söndürülmesinin ardından olay yerine getirilen kepçeyle fabrikadaki atıklar karıştırılarak tekrar yanma olasılığına karşı önlem alındı.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Ayrıca, dün çıkan yangın sonrası fabrikada büyük hasar oluştuğu görüldü.

Dün, Erenler ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu söndürülebilmişti.

