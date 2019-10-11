Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 33 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

İki celse arasında dijital materyal inceleme raporu, tanık ifadeleriyle gelen diğer belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Sanık avukatları da mahkeme dosyasına gelen belgelerden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin beraatini ve dosyadan ayrılması ile eksik hususların tamamlanmasını istedi.

İki sanığın dosyasının ayrılmasına, mahkeme dosyasına gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilmesine, tanıkların dinlenilmesine ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.