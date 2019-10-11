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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçilerle 4 eski emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, iki sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 33 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

İki celse arasında dijital materyal inceleme raporu, tanık ifadeleriyle gelen diğer belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Sanık avukatları da mahkeme dosyasına gelen belgelerden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin beraatini ve dosyadan ayrılması ile eksik hususların tamamlanmasını istedi.

İki sanığın dosyasının ayrılmasına, mahkeme dosyasına gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilmesine, tanıkların dinlenilmesine ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kanun hükmünde kararname ile kapatılan, aralarında Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da bulunduğu 43 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede emniyet mensubu sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki celselerde 10 sanığın dosyasını ayırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY sakarya

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