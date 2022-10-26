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  4. 'Sakatım' numarasıyla dileniyordu! Yakalanacağını anlayınca yürümeye başladı

'Sakatım' numarasıyla dileniyordu! Yakalanacağını anlayınca yürümeye başladı

26.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 'sakatım' yalanıyla dilenen bir kişi, zabıta ekiplerini görünce sulama kanalına girdi. Saklanmak için girdiği kanaldan kaçamayacağını anlayınca koşarak çıktığı görülen R.Ç.'nin üzerinden 120 TL çıktı. R.Ç., hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlatırken el konulan paralar da kamuya aktarıldı.

'Sakatım' numarasıyla dileniyordu! Yakalanacağını anlayınca yürümeye başladı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz Kavşağı civarında koltuk değneğiyle “sakatım” diyerek dilenen bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağı zabıta ekipleri sevk edildi. Vatandaşların duygularını istismar eden R.Ç. İsimli dilenci, zabıta ekiplerinden yakalanmamak için sulama kanalına saklandı.

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KAÇAMAYINCA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Ekiplerden kaçamayacağını anlayan R.Ç.’nin sulama kanalından zorlanmadan çıkması ise dikkat çekti. Üzerinde yapılan aramalarda 120 TL para el koyan ekipler dilenen R.Ç., hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlatırken el konulan paralar da kamuya aktarıldı.

(İHA)

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