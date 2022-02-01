Sakın çöpe atmayın! Her zerresi inanılmaz faydalarla dolu

Portakal, mandalina, limon gibi birbirinden lezzetli ve faydalı narenciye meyvelerini genellikle yer ya da sularını sıkarak tüketmekteyiz. Ancak bu sulu ve tatlı narenciye meyvelerinin çok az bilinen faydaları var. Hem de bu faydaları kabuğunda saklı!
Narenciye kabukları, içindeki meyveden daha fazla besinsel fayda sağlayabilir. Örneğin; bir çorba kaşığı portakal kabuğu, meyveden 3 kat daha fazla C vitamini ve 4 kat daha fazla lif sağlar.
Bu kabuklar, şekerlenebilir, içeceklere dahil edilebilir, en sevdiğiniz yemeklerin tadına tat katabilir veya hatta bir yaz kampı ateşi yakmak için kullanılabilirler. İşte narenciye kabuklarıyla yapabilecekleriniz!
Evde üretilen C vitamini, canlı enzim içerdiği için piyasada satılan versiyonundan çok daha iyidir.
Limon, portakal, mandalina veya diğer narenciye kabuklarını, çay veya kışlık sıcak içeceklere ekstra lezzet katmak için kurutabilirsiniz.
Narenciye kabuklarında bulunan doğal bir bileşik olan D-Limonene, çok etkili bir temizleyicidir. Sadece sirke, su ve limonla kendi basit yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz.
Narenciye kabuklarını, en sevdiğiniz yemekler için de kullanabilirsiniz. Önceden suyu alınmış narenciyelerin kabuklarını veya dilimlerini doğrudan tencereye veya tavaya ekleyin.
Taco dolgusuna veya pilava misket limonu, pırasa veya ıspanak gibi sebze yemeklerine portakal ve makarna yemeklerine limon eklemeyi deneyin.
Servis yapmadan önce kabukları tavadan çıkarın. Kabuklara hemen ihtiyacınız yoksa ileride kullanmak üzere dondurabilirsiniz.
Her ihtiyacınız olduğunda bir bütün narenciye satın almak yerine, elinizin altında olması için önceden dondurun veya kurutun.
Örneğin, bir limonun suyunu sıkmadan önce kabuğunu bir tabağa alın. Bir kapta dondurarak daha sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Doğrudan tavaya atılabilecek tek porsiyonlar çıkarabilirsiniz.
Basit limon şekeri veya tuzu yapmak için taze limon kabuğu rendesi kullanın.
Limon şekeri, çaya ve kek, çörek ve kurabiye gibi meyveli tatlı tariflerine lezzet katmak için kullanılabilir.
Her 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi için 1 su bardağı şeker kullanın.
İki malzemeyi bir kasede karıştırın ve tamamen birleşene kadar ellerinizle masaj yapın. Islak kum benzeri bir doku oluştuğundan emin olun.
Limon tuzu yapmak için eşit miktarda doğal tuzla karıştırmadan önce kabuğun bir gece kurumasını bekleyin. Elde edilen narenciye tuzu; sebze, çorba, makarna, pirinç, risotto için tamamlayıcı bir katkı maddesi olacaktır.
Tezgahtaki yağı temizlemeye yardımcı olan d-Limonene, ayrıca yaprak biti, etli böcek, sümüklü böcek ve mantar sivrisinekleri gibi yumuşak gövdeli böcekleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.
Bunun yanı sıra doğrudan böcek üzerine püskürtüldüğünde karıncalar veya hamamböcekleri dahil olmak üzere sinir bozucu böcekleri de uzaklaştırır.
Limon suyunun cilt, saç ve tırnak bakımı için çeşitli faydaları vardır. Ancak limon kabuklarının da birçok avantajı bulunur.
Limonun kabuklarını kullanarak limon aromalı zeytinyağı yapın.
En sevdiğiniz kahve fincanınızın içerisindeki koyu kısma bakmaktan bıktınız mı?
Karışımı boşaltıp kupayı fırçalayın. Kahve lekelerinin yok olduğunu göreceksiniz. Aynı yöntem çay lekeleri üzerinde de işe yarıyor.
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