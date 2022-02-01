Sakın çöpe atmayın! Her zerresi inanılmaz faydalarla dolu

Portakal, mandalina, limon gibi birbirinden lezzetli ve faydalı narenciye meyvelerini genellikle yer ya da sularını sıkarak tüketmekteyiz. Ancak bu sulu ve tatlı narenciye meyvelerinin çok az bilinen faydaları var. Hem de bu faydaları kabuğunda saklı!

NARENCİYE KABUKLARINI ATMAYIN!

Narenciye kabukları, içindeki meyveden daha fazla besinsel fayda sağlayabilir. Örneğin; bir çorba kaşığı portakal kabuğu, meyveden 3 kat daha fazla C vitamini ve 4 kat daha fazla lif sağlar.

Bu kabuklar, şekerlenebilir, içeceklere dahil edilebilir, en sevdiğiniz yemeklerin tadına tat katabilir veya hatta bir yaz kampı ateşi yakmak için kullanılabilirler. İşte narenciye kabuklarıyla yapabilecekleriniz!

EV YAPIMI TOZ C VİTAMİNİ

Evde üretilen C vitamini, canlı enzim içerdiği için piyasada satılan versiyonundan çok daha iyidir.

Bunun için yıkanmış ve organik turunçgil meyvelerinizin kabuğunu soyun.

Kabukları küçük ince kareler halinde kesip bir bez üzerine koyun ve güneş ışığı alan bir pencerenin önüne birkaç gün kurumaya bırakın.

Ardından kabukları toz haline getirin ve hava geçirmez bir kapta saklayın.

İÇECEKLERİ TATLANDIRIN

Limon, portakal, mandalina veya diğer narenciye kabuklarını, çay veya kışlık sıcak içeceklere ekstra lezzet katmak için kurutabilirsiniz.

Meyveyi soyun, kabuk ve meyve arasındaki acı beyaz maddeyi geride bırakın.

Şeritleri, bir tabakta içleri yukarı bakacak şekilde, gevrekleşinceye kadar (yaklaşık 2-3 gün) sıcak, güneşli bir yerde bırakın.

Zamanınız kısıtlıysa kabukları fırında da kurutabilirsiniz. Bunun için kabukları, fırın kağıdı kaplı bir fırın tepsisine yayın ve 90 derecede 25-30 dakika pişirin.

Narenciye çayı yapmak için kabukları rendeleyin.

Ardından siyah çay, kakule, lavanta, karanfil, tarçın ve zencefil gibi arzu edilen diğer baharatlarla karıştırın.

EV YAPIMI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI

Narenciye kabuklarında bulunan doğal bir bileşik olan D-Limonene, çok etkili bir temizleyicidir. Sadece sirke, su ve limonla kendi basit yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz.

Limon kabuklarını buzdolabınızda sirke dolu bir kavanozda saklayın.

Karışım, kabuklarla dolduktan sonra her gün sallayın ve en az iki hafta bekletin.

Limonları çıkarın ve parçacıklardan arındırmak için demlenmiş sirkeyi süzün.

Çözeltiyi doğrudan bir sprey şişesine dökün veya daha az etkili bir temizleyici için suyla 1/1 oranında bir karışım oluşturun.

Spreyi yağlı mutfak tezgahı ve banyo yüzeyi gibi alanları temizlemek için kullanın. Ancak limondaki asit, mermer veya taş gibi yüzeylere zarar verebileceğinden bu alanlarda kullanmaktan kaçının.

YEMEKLERE LEZZET KATIN

Narenciye kabuklarını, en sevdiğiniz yemekler için de kullanabilirsiniz. Önceden suyu alınmış narenciyelerin kabuklarını veya dilimlerini doğrudan tencereye veya tavaya ekleyin.

Taco dolgusuna veya pilava misket limonu, pırasa veya ıspanak gibi sebze yemeklerine portakal ve makarna yemeklerine limon eklemeyi deneyin.

Servis yapmadan önce kabukları tavadan çıkarın. Kabuklara hemen ihtiyacınız yoksa ileride kullanmak üzere dondurabilirsiniz.

DONDURUN VEYA KURUTUN

Her ihtiyacınız olduğunda bir bütün narenciye satın almak yerine, elinizin altında olması için önceden dondurun veya kurutun.

Örneğin, bir limonun suyunu sıkmadan önce kabuğunu bir tabağa alın. Bir kapta dondurarak daha sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Doğrudan tavaya atılabilecek tek porsiyonlar çıkarabilirsiniz.

LİMON ŞEKERİ VE TUZ YAPIN

Basit limon şekeri veya tuzu yapmak için taze limon kabuğu rendesi kullanın.

Limon şekeri, çaya ve kek, çörek ve kurabiye gibi meyveli tatlı tariflerine lezzet katmak için kullanılabilir.

Her 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi için 1 su bardağı şeker kullanın.

İki malzemeyi bir kasede karıştırın ve tamamen birleşene kadar ellerinizle masaj yapın. Islak kum benzeri bir doku oluştuğundan emin olun.

Limon tuzu yapmak için eşit miktarda doğal tuzla karıştırmadan önce kabuğun bir gece kurumasını bekleyin. Elde edilen narenciye tuzu; sebze, çorba, makarna, pirinç, risotto için tamamlayıcı bir katkı maddesi olacaktır.

BÖCEKLERLE SAVAŞIN

Tezgahtaki yağı temizlemeye yardımcı olan d-Limonene, ayrıca yaprak biti, etli böcek, sümüklü böcek ve mantar sivrisinekleri gibi yumuşak gövdeli böcekleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.

Bunun yanı sıra doğrudan böcek üzerine püskürtüldüğünde karıncalar veya hamamböcekleri dahil olmak üzere sinir bozucu böcekleri de uzaklaştırır.

500 ml suyu kaynatın ve portakal kabukları olan bir cam kavanoza ekleyin.

Karışımı 24 saat ılık bir yerde bekletin.

Ardından süzün ve birkaç damla kastil sabunu ekleyin.

İyice karıştırın ve bir huni kullanarak bir sprey şişesine aktarın.

Yumuşak gövdeli haşerelerden korunmak için etkilenen bitkiye tamamen püskürtün. Karıncalar ve hamamböcekleri için böceklere doğrudan püskürtün.

İsterseniz, sarımsak ve kırmızı biber gibi diğer böcek caydırıcı doğal maddelerle solüsyonu güçlendirin.

KENDİN YAP KOZMETİK ÜRÜNLERİ İÇİN KULLANIN

Limon suyunun cilt, saç ve tırnak bakımı için çeşitli faydaları vardır. Ancak limon kabuklarının da birçok avantajı bulunur.

Narenciye kabuklarıyla kendi vücut peelinginizi yapabilir böylece mikroplastik içeren ürünler satın almaktan kaçınabilirsiniz.

Kabukları kuruttuktan sonra mutfak robotunda püre haline gelene kadar çekin.

En sevdiğiniz sabuna, vücut duş jeline veya ev yapımı şeker peelingine ekleyin.

LİMON AROMALI ZEYTİNYAĞI

Limonun kabuklarını kullanarak limon aromalı zeytinyağı yapın.

Bir su bardağı sızma zeytinyağına 2-3 çorba kaşığı ince rendelenmiş limon kabuğu ilave edin.

Karışımı bir cam kavanozun içine döküp iki hafta beklemeye bırakın ve ara sıra karıştırın.

İki haftanın sonunda yağı bir süzgeçten geçirerek kabuklardan arındırın ve işte yağınız hazır.

KAHVE FİNCANI LEKE ÇIKARICISI

En sevdiğiniz kahve fincanınızın içerisindeki koyu kısma bakmaktan bıktınız mı?