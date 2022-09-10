Sakın çöpe atmayın! İlk günkü haline getirin: Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?

“Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?” sorusu yemek yapan herkesin aklını kurcalar. Yemek yapan herkes eğer çok şanslı değilse, en az bir kere yemek yaparken tencerenin dibini tutturma talihsizliğini yaşamıştır.
Yemek hazırlarken tencere yakmak hiç eğlenceli değil. Yanmış bir tencere en sevdiğiniz yemeği mahvetmekle kalmaz (korkunç kokudan bahsetmiyoruz bile!), aynı zamanda tencerenize veya tavanıza yapışmış kalıntıları temizlemenin zorluğuyla da sizi baş başa bırakır.
İyi haber şu ki, yanmış bir tencereyi nasıl temizleyeceğinizi hemen öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, muhtemelen mutfağınızda zaten bulunan birkaç ev malzemesidir. Mağazadan satın alınan temizleyicilerin aksine, bunlar sert kimyasallar içermez, çevre dostudur ve size bir servete mal olmaz. Yanmış tencerelerinizin tekrar parlamasını istiyorsanız, üç kolay adımda yanmış bir tencereyi nasıl temizleyeceğinizi anlattık.
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