Sakın çöpe atmayın! İlk günkü haline getirin: Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?

“Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?” sorusu yemek yapan herkesin aklını kurcalar. Yemek yapan herkes eğer çok şanslı değilse, en az bir kere yemek yaparken tencerenin dibini tutturma talihsizliğini yaşamıştır.

Yemek hazırlarken tencere yakmak hiç eğlenceli değil. Yanmış bir tencere en sevdiğiniz yemeği mahvetmekle kalmaz (korkunç kokudan bahsetmiyoruz bile!), aynı zamanda tencerenize veya tavanıza yapışmış kalıntıları temizlemenin zorluğuyla da sizi baş başa bırakır.

İyi haber şu ki, yanmış bir tencereyi nasıl temizleyeceğinizi hemen öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, muhtemelen mutfağınızda zaten bulunan birkaç ev malzemesidir. Mağazadan satın alınan temizleyicilerin aksine, bunlar sert kimyasallar içermez, çevre dostudur ve size bir servete mal olmaz. Yanmış tencerelerinizin tekrar parlamasını istiyorsanız, üç kolay adımda yanmış bir tencereyi nasıl temizleyeceğinizi anlattık.

KARBONAT VE SİRKEYLE TEMİZLEME

İlk önce yanmış tencere veya tavayı altını kaplayacak kadar suyla doldurun ve tencerenize bir bardak beyaz sirke ekleyin. Tavayı kaynatın, ardından ocaktan alın ve düz bir zemine bırakın.

Ardından, iki yemek kaşığı karbonat ekleyin ve köpürmeye bırakın ve birkaç dakika bekletin. Köpürme sadece karbonat, sirke ile karıştırıldığında meydana gelen kimyasal reaksiyondur ve karışımın işini yapması ve inatçı kirleri çıkarması için bunun olması gerekir. Karbonat ve beyaz sirkeyi temizlikte bu kadar iyi yapan da budur.

Son olarak, kabı boşaltın ve normal şekilde bulaşık deterjanı ve ılık su ile yıkamadan önce, çizmeyen bir ovma pedi ile alttaki yanmış parçaları nazikçe ovalayın. Yiyecek veya yağ kalıntısı kalmayıncaya kadar gerekirse işlemi tekrarlayın.



