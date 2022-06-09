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Sakın dışarı çıkmayın: Açık havada boğulma riski ile karşı karşıyasınız...

09.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye ve Irak üzerinden gelen toz fırtınası ve çamur sağanakları toplumda endişe yarattı. Uzmanlar ülkemizi etkisi altına alması öngörülen toz fırtınaları hakkında uyarılarda bulunuyor. Toz fırtınaları ve çamur sağanakları açık havada boğulma riskinizi arttırabilir.

Sakın dışarı çıkmayın: Açık havada boğulma riski ile karşı karşıyasınız...

Suriye ve Irak üzerinden gelmesi öngörülen toz fırtınası ve çamur sağanakları günlerdir konuşuluyor. Haziran boyunca ülkemizi etkisi altına alacağı düşünülen bu hava değişiklikleri sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Suriye ve Irak üzerinden gelen toz fırtınası ve çamur sağanakları hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Suriye ve Irak üzerinden gelen, haziran sonuna kadar ülkemizi etkilemesi öngörülen toz fırtınası ve çamur sağanakları sırasında havaya yayılan inorganik maddeler akciğerlerde ölümcül tehdit oluşturuyor. Toz fırtınasındaki havaya maskesiz bir şekilde maruz kalmak solunum yetmezliğine varan sorunlara yol açabilir” dedi.

TEMMUZ AYINA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜREBİLİR

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Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Suriye ve Irak üzerinden gelen toz fırtınası ve çamur sağanakları hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen hafta başta Ankara olmak üzere yurdu etkisi altına alan, meteoroloji uzmanlarının Temmuz ayına kadar aralıklarla süreceğini öngördüğü toz taşınımının hayati tehdit taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Kum ve toz fırtınaları genellikle ilkbaharda meydana gelen meteorolojik bir olaydır. Bitkisel çeşitliliği arttırma, bitki tohumlarını, minerallerin ve bazı organik maddelerin taşınmasını, dünya üzerindeki dengeyi sağlar. Bu küresel değişimler dünyanın düzeni için gerekli olsa dahi yan etkiler barındırır. Son dönemde artan çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle birlikte bu yan etkiler sağlık üzerinde ciddi ele alınması gereken bir sorun halini aldı. Kum, toz fırtınalı ve çamur sağanaklarına karşı etkili önlem alınmadığı takdirde akciğerlerde hastalığa neden olur. Organik maddelerin yapacağı tahrişe bağlı; burun, ağız ve akciğerlere kadar bir yanma hissiyle birlikte inflamasyon ve enfeksiyon oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALINMAZSA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

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Özellikle astım hastalarında inorganik maddelerin ve tozların oluşturacağı olumsuz etkilerin ataklara ve krizlere neden olduğunu bildiren Prof. Dr. Akkoyunlu, “Bu süreçler yeterli önlem alınmaz ve tedavisi zamanında yapılmazsa Afrika ülkelerindeki gibi ölümle sonuçlanabilir. Toz fırtınasının etkili olduğu hava koşullarında dışarıda bulunmak, havanın solunması, kronik akciğer hastalarında astım, KOAH, bronşit krizi veya hipersensitivite hastaları (dispne) için büyük risk oluşturur. Bu risk solunum yetmezliğine varacak kadar ölümcül ve tehlikelidir” bilgisini verdi.

TOZ BULUTUNUN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLERDE DIŞARI ÇIKMAKTAN KAÇININ

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Kronik solunum hastalığı olanlarının daha dikkatli olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Akkoyunlu korunma yöntemlerinden bahsetti. Prof. Dr. Akkoyunlu, "Toz bulutlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmaktan kaçının. Sokağa çıkmanız gerektiği durumlarda ise cerrahi maske kullanın. Eğer maskeniz yoksa veya temin edemiyorsanız ıslak bir havlu ile solunum yollarına bariyer oluşturun. Bu süreçte kronik solunum hastaları dışarıda egzersiz yapmaktan kaçınmalı."

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