KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Sakın ihmal etmeyin: Sonucu ölüm olabilir! Dış gebelik belirtileri nelerdir?

Sakın ihmal etmeyin: Sonucu ölüm olabilir! Dış gebelik belirtileri nelerdir?

26.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik kadınlar için oldukça stresli ve heyecanlı bir süreç. Bu süreçte doktor kontrolleri hayati önem taşıyor. Gebelikte yaşanan ufak sandığınız problemler çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Fark etmediğiniz dış gebeliğin tedavi edilmemesi ölümcül sonuçlara neden oluyor.

Sakın ihmal etmeyin: Sonucu ölüm olabilir! Dış gebelik belirtileri nelerdir?

Gebelikte normal şartlarda döllenmiş yumurta rahmin iç yüzeyine yapışır. Dış gebelik ise döllenmiş bir yumurta uterusun ana boşluğunun dışında yerleşip, burada büyümeye başladığında ortaya çıkan duruma verilen isimdir. Dış gebelik süreci devam ettirilemez. Fark edildiği an müdahale edilmesi gerekir. Bu sürecin uzaması kadınlarda iç kanamalara yol açarak ölümcül sonuçlar yaratabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, dış gebeliğin ihmal edilmesi durumunda ölüme yol açabileceğini söyledi.

"ERKEN TEŞHİS HASTALIĞIN TEDAVİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR"

Ekran görüntüsü 2022-08-26 160923

Tıpta ektopik gebelik olarak adlandırılan dış gebelik hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız “Dış gebelik, rahim içinde yerleşmesi gereken gebelik kesesinin rahim dışında başka bir yerde yerleşmesi durumudur. Erken gebelik, anne adaylarındaki kayıplarının en sık yaşandığı durumlardır. Doğum hekimlerinin en çok önemsediği durumlardır. Erken teşhis hastalığın tedavisi açısından önemli bir yere sahiptir” dedi.

DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN

Ekran görüntüsü 2022-08-26 160853

Erken teşhis durumlarında tedavilerinin ilaç ile mümkün olacağını belirten Doç. Dr. Yıldız, “İleri vakalarda ameliyat ile tedavileri mümkün. Dış gebelik belirtileri; vajinal lekelenme ve kanama, keskin ağrılar, karnın tek tarafında meydana gelen ağrı, kilo kaybı, sindirim sisteminde bozukluk, baş dönmesi bayılma ve rektal basınçtır” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Çağlar Yıldız son olarak dış gebeliğin erken teşhis edilmediği ve hastanın tedavi görmediği durumlarda karnının içerisinde meydana gelen kanamalardan dolayı ölüm riskinin olduğunu belirtti.

DIŞ GEBELİK NEDENLERİ NEDİR?

Ekran görüntüsü 2022-08-26 160945

  • Gebelik yaşının 35 ve üzerinde olması
  • Daha önceden geçirilmiş pelvik ve abdominal cerrahi operasyonları
  • Birden fazla kürtaj geçirmiş olmak
  • Pelvik inflamatuar hastalık (PID) (Yumurtalıklar ve tüpler gibi üst üreme organlarına ilişkin enfeksiyonlar) geçirmiş olmak
  • Endometriozis
  • Daha önceden dış gebelik geçirmiş olmak
  • Doğum kontrol yöntemi olarak tüp ligasyonu veya rahim içi araç (RIA) uygulamasına rağmen gebe kalma
  • Doğurganlık artırıcı ilaç ve tedaviler ile desteklenerek oluşmuş gebelikler
  • Önceki enfeksiyonlardan kalma skar (yara) dokularının varlığı
  • Doğumsal veya sonradan gelişen üreme organlarının yapısal bozuklukları
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  • Sigara kullanımı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anneler buraya! Bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi taşımanızı sağlayacak bebek bakım çantalarıAnneler buraya! Bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi taşımanızı sağlayacak bebek bakım çantaları
Göz altı torbalarınızdan şikayet etmeyi bırakın! Çözümü kolayGöz altı torbalarınızdan şikayet etmeyi bırakın! Çözümü kolay
Evdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyorEvdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyor
Anahtar Kelimeler:
tedavi dış gebelik dış gebelik belirtileri dış gebelik nasıl anlaşılır dış gebelik neden olur gebelik ölüm alara isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Yeni gelişme: Kanında alkol çıktı

İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Yeni gelişme: Kanında alkol çıktı

Maskeni tak ve her şey yolundaymış gibi yap!

Maskeni tak ve her şey yolundaymış gibi yap!

Her kadının dolabında olması gereken 6 temel parça

Her kadının dolabında olması gereken 6 temel parça

Yeteri kadar temizlenmiyor! Çok dikkatli olmalısınız

Yeteri kadar temizlenmiyor! Çok dikkatli olmalısınız

Bu yazın favorisi! Hailey Bieber’ın tırnaklarının yapımı

Bu yazın favorisi! Hailey Bieber’ın tırnaklarının yapımı

İlginizi Çekebilir

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.