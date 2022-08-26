Sakın ihmal etmeyin: Sonucu ölüm olabilir! Dış gebelik belirtileri nelerdir?

Gebelikte normal şartlarda döllenmiş yumurta rahmin iç yüzeyine yapışır. Dış gebelik ise döllenmiş bir yumurta uterusun ana boşluğunun dışında yerleşip, burada büyümeye başladığında ortaya çıkan duruma verilen isimdir. Dış gebelik süreci devam ettirilemez. Fark edildiği an müdahale edilmesi gerekir. Bu sürecin uzaması kadınlarda iç kanamalara yol açarak ölümcül sonuçlar yaratabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, dış gebeliğin ihmal edilmesi durumunda ölüme yol açabileceğini söyledi.

"ERKEN TEŞHİS HASTALIĞIN TEDAVİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR"

Tıpta ektopik gebelik olarak adlandırılan dış gebelik hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız “Dış gebelik, rahim içinde yerleşmesi gereken gebelik kesesinin rahim dışında başka bir yerde yerleşmesi durumudur. Erken gebelik, anne adaylarındaki kayıplarının en sık yaşandığı durumlardır. Doğum hekimlerinin en çok önemsediği durumlardır. Erken teşhis hastalığın tedavisi açısından önemli bir yere sahiptir” dedi.

DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN

Erken teşhis durumlarında tedavilerinin ilaç ile mümkün olacağını belirten Doç. Dr. Yıldız, “İleri vakalarda ameliyat ile tedavileri mümkün. Dış gebelik belirtileri; vajinal lekelenme ve kanama, keskin ağrılar, karnın tek tarafında meydana gelen ağrı, kilo kaybı, sindirim sisteminde bozukluk, baş dönmesi bayılma ve rektal basınçtır” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Çağlar Yıldız son olarak dış gebeliğin erken teşhis edilmediği ve hastanın tedavi görmediği durumlarda karnının içerisinde meydana gelen kanamalardan dolayı ölüm riskinin olduğunu belirtti.

DIŞ GEBELİK NEDENLERİ NEDİR?

Gebelik yaşının 35 ve üzerinde olması

Daha önceden geçirilmiş pelvik ve abdominal cerrahi operasyonları

Birden fazla kürtaj geçirmiş olmak

Pelvik inflamatuar hastalık (PID) (Yumurtalıklar ve tüpler gibi üst üreme organlarına ilişkin enfeksiyonlar) geçirmiş olmak

Endometriozis

Daha önceden dış gebelik geçirmiş olmak

Doğum kontrol yöntemi olarak tüp ligasyonu veya rahim içi araç (RIA) uygulamasına rağmen gebe kalma

Doğurganlık artırıcı ilaç ve tedaviler ile desteklenerek oluşmuş gebelikler

Önceki enfeksiyonlardan kalma skar (yara) dokularının varlığı

Doğumsal veya sonradan gelişen üreme organlarının yapısal bozuklukları

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Sigara kullanımı



